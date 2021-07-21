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Dışişleri'nden AB'ye KKTC tepkisi: Gerçeklerden kopuk

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklamalarına tepki göstererek, "Borrell'in yaptığı açıklama AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır" dedi.
Dışişleri'nden AB'ye KKTC tepkisi: Gerçeklerden kopuk

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yeniden açılmasına karar verilen Maraş'la ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı cevap verdi:

"GERÇEKLERDEN KOPUK"

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır."

"AÇIKLAMA GKRY VE YUNANİSTAN'IN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAKTAN ÖTEYE GEÇMEMEKTEDİR"

"Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullanan GKRY ve Yunanistan’ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB’nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir."

"KKTC'NİN MARAŞ KONUSUNDA ALDIĞI KARARLARA DESTEĞİMİZ TAM"

"KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir."

"ADA'DAKİ GERÇEKLERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Bu vesileyle AB’yi bir kez daha Ada’daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Açıklaması Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/p1Mq9M80Av pic.twitter.com/rS2yN9fRko

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Borrell'in Kıbrıs meselesiyle ilgili yaptığı açıklamaların son derece talihsiz olduğunu duyurmuştu:

"Borrell, konuşmasında, Kıbrıs Türklerini her zamanki gibi yok saymakta ve Maraş konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunmaktadır. Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve kapalı Maraş’ta atılan adımların KKTC Devleti ve Hükümeti tarafından atılmakta olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar vardır. Bu konuda genelde uluslararası toplumun özelde ise AB'nin muhatabı sadece KKTC'dir."

NE OLMUŞTU?

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine mektup göndereceği açıklandı.

Borrell, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında bir açıklama yayınladı. Erdoğan ve Tatar'ın Maraş ile ilgili açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirten Borrell, bunun “Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar olduğunu” ifade etti.

Açıklamada “AB, uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerden ve yeni provokasyonlardan kaçınılması gerekliliğinin bir kez daha altını çizmektedir” ifadeleri yer aldı.

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