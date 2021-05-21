Dışişleri'nden 'Ateşkes' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz." denildi. Açıklamada, "İsrail’in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz." denildi.