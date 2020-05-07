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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in topraklarını genişletme planına sert tepki gösterdi.
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in topraklarına genişletme planına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in, işgal altında tutulan Batı Şeria’daki yasadışı Efrat yerleşiminin binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletileceğini açıklaması hatırlatılarak, “İsrail’in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini teşkil etmektedir” denildi.

'İSRAİL'İN GAYRİMEŞRU UYGULAMALARI BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMALI'

İsrail’in, koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bu hassas dönemde dahi, iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gaspetmeye hız kesmeden devam ettiği vurgulandı. İsrail’in Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail’in gayrimeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılması bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzemdir” ifadesine yer verildi.

'FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASININ YANINDA OLACAĞIZ'

Türkiye’nin daima Filistin halkının yanında olacağı belirtilerek, “İsrail’in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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