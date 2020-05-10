  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Dışişleri'nden Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Libya'daki çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri'nden Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Libya'da savaş ağası Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçleri son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırmıştır. Hafter'e bağlı unsurlar, sadece 9 Mayıs günü, Trablus'un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanısıra 100'ün üzerinde roket fırlatmıştır.

- Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı’nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu vesileyle, Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz.

- Birleşmiş Milletler’in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalması kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter’in durdurulması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.

- Hafter’e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır.

- Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının korunması için Libya'nın meşru hükümetini ve kurumlarını desteklemeye devam edecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kars ve Erzurum mayıs ayında beyaza büründü10 Mayıs 2020 Pazar 20:53
  • Maske üretimi yapılan fabrikada koronavirüs karantinası10 Mayıs 2020 Pazar 20:52
  • 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamı açıklandı10 Mayıs 2020 Pazar 20:51
  • Bakan Soylu'dan terörle mücadele mesajı10 Mayıs 2020 Pazar 16:40
  • Merkel'in e-postalarının hacklendiği ortaya çıktı10 Mayıs 2020 Pazar 16:38
  • Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!10 Mayıs 2020 Pazar 16:05
  • Datça açıklarında art arda deprem10 Mayıs 2020 Pazar 16:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz10 Mayıs 2020 Pazar 15:39
  • Kovid-19 nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücret iadeleri için başvuru ekranı açıldı10 Mayıs 2020 Pazar 15:13
  • Bakan Albayrak'tan 'Anneler Günü' paylaşımı10 Mayıs 2020 Pazar 14:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti