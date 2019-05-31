Dışişleri'nden S-400 ve F-35 açıklaması: Teklifimiz hala geçerlidir

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy S-400'ler hakkında bir açıklama yaptı.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'un, Türkiye'nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevabı şu şekilde;

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

Diğer taraftan, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."