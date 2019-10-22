Dışişleri'nden Şili için seyahat uyarısı

Güney Amerika ülkesi Şili'de şiddetli protestoların ardından baş gösteren yağma olayları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı bu ülkede bulunan ya da seyahat edecek olan Türk vatandaşları için seyahat uyarısı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şili'de yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak, başta başkent Santiago olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde protesto gösterileri ve kitlesel eylemler düzenlenmekte olup, her bölgenin şartları dikkate alınarak Şili makamlarınca olağanüstü hal uygulanmakta ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmektedir."

"Şili'de yaşayan veya bu ülkeye turist olarak gelmiş olan vatandaşlarımızın bu tür gösterilerden ve kalabalık gruplardan uzak durmaları, bulundukları ortamlarda dikkatli hareket etmeleri tavsiye olunmaktadır."

"Özellikle Santiago Uluslararası Havaalanında sefer iptalleri nedeniyle yaşanan sorunlar ile şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak, önümüzdeki günler için Şili'ye seyahat planı yapan vatandaşlarımızın zorunlu bir sebep bulunmadığı takdirde bu planlarını gözden geçirmelerinde yarar görülmektedir."

"Vatandaşlarımızın Santiago Büyükelçiliğimizin sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri yararlı olacaktır."