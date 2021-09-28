Dışişleri'nden Soçi zirvesi öncesi değerlendirme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Soçi Zirvesi öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabine toplantısı gündeme dair açıklamalarda bulundu. S-400 konusuna değinen Çavuşoğlu, ABD'nin açıklamalarının bugüne kadar Türkiye'nin kararlarını etkilemediğini söyledi.

HENÜZ MISIR'A ZİYARET PLANI YOK

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleştireceği zirvede İdlib ağırlıklı olmak üzere tüm Suriye'nin ele alınacağını, Libya'nın da ele alınabileceğini açıkladı.

Mısır ile ilişkilerle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, henüz planlanan karşılıklı ziyaret olmadığını dile getirdi.

"TALİBAN İLE TEMAS BÜYÜKELÇİ DÜZEYİNDE DEVAM EDİYOR"

Afganistan'da geçici Taliban hükümeti ile temasın büyükelçi düzeyinde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, insani yardım, gıda, ilaç ve kış öncesi ihtiyaçları konuştuklarını, resmi yazı ile talep olmadığını, sözlü olarak iletildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "AFAD Kızılay ve diğer ilgili kurumlar ile toplantılar yapıldı Pakistan dan Alabora’ya insani yardım konusu mantıklı geldi, kabinede de gündeme geldi. Çoğunluğunu Pakistan'dan alıp karayolu ile göndereceğiz daha çabuk ve az maliyetli olacak. İnsani yardımlarımızı önümüzdeki süreçte artıracağız" diye konuştu.

Kabil Havaalanı'nda belirsizliğin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, güvenlik endişeleri olduğunu, charter uçuşların olduğunu ancak düzenli uçuşlar için henüz ortam olmadığını söyledi.