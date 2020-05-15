  • BIST 100.496
  • Altın 386,135
  • Dolar 6,9103
  • Euro 7,4710
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Dışişleri'nden 'yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) insani yardım taşıyan uçağa Türkiye'nin izin vermediği iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu.
Dışişleri'nden 'yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaparak GKRY'ye insani yardım taşıyan uçağa Türkiye'nin izin vermediği iddialarını reddetti. GKRY tescilli uçaklar ile GKRY'ye ve GKRY'den kargo taşıyan uçaklara bilinen politika çerçevesinde Türkiye üzerinden üst uçuş ve havaalanlarına iniş-kalkış izni verilmediğini aktaran Aksoy, "Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir. Bayrağına bakılmaksızın, buna teknik ve zorunlu iniş talep eden uçaklar da dahildir" ifadelerini kullandı.  

'ZAMANINDA BAŞVURU YAPILMADI'

Çin Halk Cumhuriyeti'nden GKRY'ye tıbbi malzeme taşıyan bir uçağa üst uçuş izni verilmediği konusunda basına dün haberler yansıdığını hatırlatan Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'den havalanan uçak, kalkış öncesinde üst uçuş izni başvurusunda bulunmamıştır. Söz konusu uçak ancak Türk hava sahasına geldiğinde Larnaka'ya ineceğini bildirerek üst uçuş izni istemiştir. Bu durumda, Rum Yönetimi ile ilgili uçuşlara yönelik standart kısıtlamalar kapsamında, uçağın hava sahamızı kullanmasına izin verilmemiştir. Zira, istisna tanınmasını teminen eşgüdüm yapılması için gerekli zaman da bulunmamaktaydı. Söz konusu uçuş için zamanında başvuru yapılmış olsaydı, insani mülahazalarla istisna tanınması mümkün olabilirdi. Nitekim, geçmişte bu tip uçuşlara izin verilmiş, GKRY tescilli uçakların ülkemizdeki bir havaalanına inmesine dahi müsaade edilmiştir. Bu uygulamayı bilen GKRY'nin uçağın zamanında başvurmasını sağlamayarak, bilahare ülkemizin bu insani tutumunu suiistimal etmesi, kendi insanlarının çıkarı hilafına belli konuları siyasi amaçla kullanma çabalarının bir tezahürüdür."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama15 Mayıs 2020 Cuma 10:27
  • AFAD koronavirüsle mücadelede 71 milyon lira harcandığını açıkladı15 Mayıs 2020 Cuma 10:25
  • Hakkari'de sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor15 Mayıs 2020 Cuma 10:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü15 Mayıs 2020 Cuma 10:24
  • Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen 'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:23
  • Bin 398 yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:19
  • Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı15 Mayıs 2020 Cuma 10:19
  • KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem15 Mayıs 2020 Cuma 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti