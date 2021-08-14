Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 'bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesi' hakkındaki açıklamasını yadırgadıklarını ve reddettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklama yaptı:

"Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz.

Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız.

Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştır."