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DİSK, 2020 asgari ücret talebini açıkladı

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2020 asgari ücreti için DİSK'in talep ettiği miktar, 3 bin 200 lira oldu.
DİSK, 2020 asgari ücret talebini açıkladı

DİSK'in yıllardır düzenli asgari ücret raporları hazırladığını ve asgari ücret talebini bilimsel temele dayandırmaya çalıştığını belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi.

"YOKSULLUK SINIRI DİKKATE ALINMALI"

"DİSK 2017 yılı için net 2 bin TL, 2018 yılı için net 2 bin 300 TL, 2019 yılı için 2 bin 800 TL asgari ücret talep etmişti. Asgari ücret düzeyini çeşitli yöntemlere göre hesaplamak mümkündür. DİSK’in asgari ücret talebi ayrıntıları raporumuzda iki esasa dayalıdır. Birinci esas, asgari ücretin asgari geçim ücreti olmasıdır. Burada yoksulluk sınırı dikkate alınmalıdır. DİSK de TÜRK-İŞ de yoksulluk sınırı hesaplamaktadır.

Bu hesapları dikkate aldık. Ailede iki kişinin çalıştığı varsayımı ile asgari ücret yoksulluk sınırının yarısından az olmamalıdır. DİSK ve TÜRK-İŞ'in yoksulluk sınırı verilerinin ortalamasının yarısı esas alındığında 3 bin 485 TL altında asgari ücret yoksulluk sınırı altında kalmak anlamına gelecektir.

EN AZ 3 BİN 200 TL

Asgari ücret talebinde dikkate aldığımız ikinci esas, Kişi Başına Milli Gelir artışıdır. Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'ndaki kişi başına milli gelir hesabı dikkate alındığında asgari ücretin 2020'de en az net 2 bin 600 TL olarak saptanması gerekir. Bu iki yönetim ortalamasını hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz, en az net 3 bin 200 TL'dir."

Çerkezoğlu, rakam konusunda konfederasyonların farklı hesaplamalarının olabileceğini aktararak, rakamın masadaki pazarlık sürecinde şekilleneceğini ifade etti.

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