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Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden kalan boş bina ÇEMATEM oluyor

Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınan Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden kalan boş bina, Türkiye'nin en büyük Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezi'ne (ÇEMATEM) dönüştürülecek.
Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden kalan boş bina ÇEMATEM oluyor

Altındağ'da dev sağlık yatırımı için düğmeye basıldı. Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Çocuk Hastanesi tarafından boşaltılan binalara sağlık kompleksi kurulacak. Kampüs içerisinde Ankara'da ilk ve 22 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) kurulacak. Madde bağımlılığı ile mücadelenin merkezi olacak olan ÇEMATEM ayrıca, Türkiye'nin ilk Çocuk Ayaktan Rehabilitasyon Birimi ve Yetişkin Ayakta Rehabilitasyon Merkezi'ne de sahip olacak.

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Ağız ve diş sağlığı hastanesi

Öte yandan dev sağlık kompleksi içerisinde Ankara'nın üçüncü ağız ve diş sağlığı hastanesi de kurulacak. 8 bin metrekare kapalı alana kurulacak olan hastane 75 ünitli ve 10 yatak kapasiteli olacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, sağlık alanında ilçeye kazandırılacak çalışmayla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Projelerin sağlık alanında örnek bir çalışma olacağını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınan Çocuk Hastanesi binası, yine Altındağlılara ve Ankaralılara sağlık alanında hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Bakan Koca'ya teşekkür

Hayata geçirilecek proje için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak ilçemize kazandırılacak her türlü yatırım için elimizi taşın altına koyacağız. Altındağ yıllardır olduğu gibi sağlığın merkezi olmayı sürdürecek. Söz konusu sağlık kompleksi ulaşım anlamında da oldukça önemli bir yerde... Altındağımızın her noktasından vatandaşlarımız bu hastanelere rahatlıkla ve kolayca ulaşabilecek. " ifadelerini kullandı.
 

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