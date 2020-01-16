Dışkapı Hastanesinin önüne üst geçit talebi

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde üst geçit olmaması, yayaların karşıdan karşıya geçmek için caddeyi kullanmasına neden oluyor. Gün içerisinde birçok kazanın gerçekleştiği noktaya yayalar üst geçit yapılmasını istiyor.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde üst geçit bulunmaması yayaların canlarını tehlikeye atmasına sebep oluyor. Araçların hızlı seyrettiği Şehit Ömer Halis Demir Caddesi’nden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, cadde ortasında bulunan korkulukların arasından karşıya geçiyor. Gün içerisinde birçok kazanın meydana geldiği noktaya, vatandaşlar üst geçit yapılmasını istiyor.

ÜST GEÇİT YOK

Gün içerisinde binlerce hastanın ilk adreslerinden birisi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi oluyor. Tedavi olmak için hastaneye şehir içinden ve şehir dışından birçok hasta geliyor. Ankara’nın en kalabalık hastanelerinden biri olan Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yer alan Şehit Ömer Halis Demir Caddesi’nde ise üst geçit olmaması hastaneye gelen birçok vatandaşın canını tehlikeye atmasına sebep oluyor.

KORKULUKLARDAN GEÇİT

Hastaneye girmek isteyen ve hastane çıkışı karşı yola geçmek isteyen birçok kişi, hızlı seyreden araçlara aldırmadan yol ortasında korkuluklarda açılan alandan geçiyor. Canlarını hiçe sayarak caddeden karşıya geçen vatandaşlar, hastane önüne üst geçit yapılmasını talep ediyor.

BİRÇOK KAZA MEYDANA GELİYOR

Yaklaşık 200 metre ileride üst geçit bulunmasına rağmen caddeden geçmeyi tercih eden vatandaşlar, üst geçidin uzak olduğunu düşünüyor. Caddenin ilerisinde bulunan üst geçidin hastane önüne konulmasını talep eden vatandaşlar isteklerini şu şekilde dile getiriyor, “Gün içerisinde bu caddede birçok trafik kazası oluyor. Araçlar yayaya çarpıyor. Hemen ileride üst geçit var ama biraz uzak kalıyor. O üst geçit buraya taşınsın istiyoruz fakat orada da okul olduğu için taşınamaz deniliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden buraya yeni bir üst geçit yapmasını istiyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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