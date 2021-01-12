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Dışkapı'nın simgesi Arap Dayı'nın vefatı üzdü

Dışkapı Hastanesi’nin önündeki kavşakta 60 yılı aşkındır fahri trafik müfettişliği yapan ve bölgenin sembolü haline gelen “Ahraz Arap Dayı”nın ölümü kentte üzüntüyle karşılandı. 
Dışkapı'nın simgesi Arap Dayı'nın vefatı üzdü

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta 60 yıldan fazladır gönüllü olarak fahri trafik müfettişliği yapan “Ahraz Arap Dayı”nın ölümü kentte üzüntüyle karşılandı. 

ahraz-arap-dayi-foto.jpgBİNLERCE KİŞİ BAŞ SAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI
Vefat haberinin duyulması üzerine çok sayıda kişi sosyal medya hesabından “Ahraz Arap Dayı”nın fotoğrafını paylaşarak baş sağlığında bulundu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker de sosyal medya hesabından, “Keçiören ve Altındağ’ın tanına ve sevilen ismi benim de 30 yıldan fazla süredir tanıdığım Arap Dayı’nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.  

BÖLGENİN SEMBOLÜ HALİNE GELMİŞTİ
Dışkapı’nın sembolü haline gelen, gerçek ismi bilinmeyen “Ahraz Arap Dayı” lakabıyla anılan engelli vatandaşın güzergah üzerindeki dolmuşçulardan aldığı bahşişlerle geçimini sağladığı öğrenildi. 

Dışkapı SSK Taksi Durağı’ndaki bir taksici “Arap Dayı” ile ilgili şunları söyledi:  “Gerçek ismini biz de bilmiyoruz. Herkes ‘Ahraz Arap Dayı’ olarak bilir. Vefat etmeden önce Çinçin Kadırga Sokak’ta yaşayan kız kardeşinin yanında kalıyordu. Her gün biz bırakırdık evine. İki ay önce bir araba çarpmış ve epey bir süre yatmıştı. Vefat ettiğini duyduk. Allah rahmet eylesin.”

“Ahraz Arap Dayı”nın nereye defnedildiği ise henüz bilinmiyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-
 

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