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Dişli Çakşır nedir?

Dünyada sadece Mamak’ta yetişen yeni bir endemik bitki türü tespit edildi.
Dişli Çakşır nedir?

Dişli Çakşır nedir? Dişli Çakşır ne tür bir çiçektir? Dişli Çakşır özellikleri? 

Dişli çakşır (Prangos denticulata), Maydanozgiller (Apiaceae) familyası içerisindeki “Çakşır” (Prangos) içerisinde yer alan endemik bir türdür.

Dişli Çakşır nedir? Dişli Çakşır ne tür bir çiçektir? Dişli Çakşır özellikleri?

Dünyada sadece Ankara’nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Dağı’nın 1400 metre yüksekliğinde bulunan Latince (Prangos denticulata) ismindeki “Dişli Çakşır” bitkisi yetişmektedir. Dişli Çakşır eflatun ve beyaz renklerinde dikkat çekici bir güzelliktedir.

Dişli Çakşır nedir? Dişli Çakşır özellikleri neler?

Gövde dik, çok yıllık 15-150 cm kadar boylanabilen bitkilerdir. Silindirik, iyi gelişmiş gövdeleri vardır. Yapraklar birleşik, (3)-4-6 yaprakçıklıdır. Genellikle şekilleri şeritsi veya ipliksidir. Lopları üst gövde yapraklarında daha dardır. Bazal yapraklar bariz şekilde kınlıdır. Genellikle yaprak saplarından nodlarla ayrılır. Uçtaki çiçek durumları genellikle hermafrodit çiçeklerden oluşur.

Dişli Çakşır nedir? Dişli Çakşır özellikleri neler?

Dişli çakşır (Prangos denticulata) çok yıllık bir bitkidir. Taban yaprakları büyük, 5-6- yaprakçıklıdır. Lopları 7-12x0,5 mm’dir. Brakteler ve brakteoller seritsiden ipliksiye kadar değişir ve genellikle bitki üstünde kalıcıdır. Meyve veren çiçekler 9-13-dallıdır. Petaller sarı renkli ve tüysüzdür. Meyveler geniş ovalimsi, 13- 15x8 mm, meyve kanatları yaklaşık 3 mm genişliğinde, dalgalı ve gevşektir. Orta kısımları dişlidir. Deniz seviyesinden 500-1000 m’ler arasında gelişir

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