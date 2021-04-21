Divan Araştırma ve Eğitim Derneğinin kariyer ve farkındalık projelerine başvurular başladı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Genç Diplomasi Akademisi" ile İçişleri Bakanlığının desteklediği "Diplomasi Elçileri Kahvesi" projeleri Sultangazi Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruları başlayan projelere, akademik açıdan başarılı lise, üniversite ve lisansüstü öğrencileri, eğitim alabilmek için mülakat ile seçilecek.

Sultangazi Belediyesi Şehit Yurduseven Gençlik Merkezi’nde, 1 Mayıs'ta başlayacak "Diplomasi Elçileri Kahvesi" projesinde, "İnsani Diplomasi" ve "Gönüllülük ve Merhaba Afrika" atölyeleri, "Genç Diplomasi Akademisi" projesinde ise Suriye, Doğu Akdeniz ve Balkanlar atölye çalışmaları yer alıyor.

Atölye ve faaliyetler kapsamında özellikle Sultangazi’de yaşayan gençlerin, gönüllülük bilinci, çatışma bölgelerinde yaşayan dezavantajlı gruplara yönelik sosyal farkındalık, farklı kültür, din, inanç, tarih ve coğrafyalara yönelik bilgi ve beceri, birlikte çalışma, takım ruhu, görev ve sorumluluk bilinci ve becerileri kazanacakları bir eğitim söz konusu olacak.

Atölyelerde öğrenilen teorik bilgileri, resmi kurum ziyaretleri, yurt içi ve yurt dışı saha çalışmaları aracılığıyla uygulamalı olarak hayata geçirecek olan katılımcılar, eğitimin ardından sertifika alacak.

Öğrenciler eğitimlere, http://www.divandernegi.com.tr adresinden başvuru yapabilecek.