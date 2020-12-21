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DIW: Kovid-19 tedbirleriyle Alman ekonomisi zor bir kış geçirecek

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Kovid-19 salgınının ikinci dalgası ve buna bağlı sert kısıtlamaların, Alman ekonomisinin kışın gerilemesine neden olacağını belirtti.
DIW: Kovid-19 tedbirleriyle Alman ekonomisi zor bir kış geçirecek

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Almanya'ya ilişkin aralık ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Buna göre, ekonomik barometre aralıkta 14,7 puan düşerek 115,3 puana geriledi.

DIW'in açıklamasında, yüksek seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının ve sert kısıtlamaların ekonomik performansın kışın gerilemesine neden olacağını, Alman ekonomisinin ancak salgınında vaka sayıları önemli ölçüde düşmesi durumunda şubattan itibaren toparlanma yoluna dönebileceği ifade edildi.

Bu yılın son çeyreğinde GSYH'nin yaklaşık yüzde 1 daralacağı öngörüsünün aktarıldığı açıklamada, “Gelecek yılın ilk çeyreğinde düşüş muhtemelen daha da yüksek olacak.” ifadesine yer verildi.

''Ocak ayının sonuna kadar sıkı tedbirleri sürdürmek zorunda kalacağız''
DIW Ekonomi Direktörü Claus Michelsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Acı verici olsa da, en azından ocak ayının sonuna kadar Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirleri sürdürmek zorunda kalacağız.” dedi.

DIW ayrıca, son zamanlarda Alman şirketleri arasında geleceğe yönelik duyarlılığın arttığını belirterek, Kovid-19’da vaka sayısı azalırsa, ilkbaharda ekonomik olarak üretimde önemli artışların beklenebileceğini öngördü.

Açıklamada, “Hatta sanayinin kışı nispeten sağlam bir şekilde atlatabileceğine dair göstergeler var. Çünkü salgında ikinci dalgaya ilkbahardaki birinci dalgadan daha iyi hazırlanıldı. Örneğin, sanayi teslimatlarında sorun yaşanmıyor. Hizmet sağlayıcılar da geleceğe biraz daha güvenle bakıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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