Diyabetliler aman dikkat!

Şeker hastalığının vücutta en çok etkilediği organlardan birinin göz olduğunu belirten Prof. Dr. Nilüfer Berker, hastaların yılda iki kez göz dibi muayenesi olması önerisinde bulundu.

Şeker hastalığı yani diyabetin göz sağlığına ciddi etkileri olduğu belirten Dünyagöz Hastanesi’nden Prof. Dr. Nilüfer Berker dikkat edilmesi gerekenleri gazetemize anlattı. Berker, zamanında tedavi edilmeyen diyabete bağlı göz sorunlarının gözde kalıcı körlüklere neden olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Berker diyabet hastalığı ile göz ilişkisini şu ifadelerle anlattı:



DİYABET NEDİR?

“Diyabet ( Şeker hastalığı ), yüksek kan şekeri ile kendini gösteren ve vücuttaki bütün damarlara zarar verebilen kronik bir hastalıktır. Yüksek kan şekerine uzun süre maruz kalan damarlar zamanla hasarlanır, tıkanır ve dokular için gerekli kan ve oksijen ihtiyacını karşılayamaz hale gelir. Diyabette oluşan damar hasarı geri dönüşsüz olduğu için, oluşmadan gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir.”

DİYABET GÖZ DAMARLARINI DA ETKİLER

“Yüksek kan şekeri damarlarda hasarlanmaya yol açar. Retina damarlarının kontrolsüz şekere bağlı tıkanması sonucu kan dolaşımı bozulur ve retina hücreleri oksijensiz kalarak ölmeye başlar. Göz arkasında kanamalar, ödem ve yırtıklar oluşur. Zamanında tedavi edilmezse bu süreç kalıcı körlük ile sonuçlanır.”

DİYABETİK RETİNOPATİ NEDİR BELİRTELRİ NELERDİR?

“Diyabetik retinopati en sık 20-65 yaş arası yetişkinleri etkilemektedir. Diyabetin uzun yıllardır bulunması ve kan şekeri kontrolünün yeterli olmaması bu komplikasyonun oluşmasında en önemli risk faktörleridir. Diyabetik retinopati erken evrelerinde hiç bulgu vermeyebilir. Hastalık ilerledikçe uçuşmalar, görme kalitesinin bozulması, ve görme kaybı oluşur. İleri evrelerde beslenmesi bozulan gözün tansiyonu yükselir, kırmızı ve ağrılı bir göz haline dönüşür.”

ÇEŞİTLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VARDIR

“Retinopati henüz başlangıç aşamasında ise, kan şekerinin kontrol altına alınması ilerleyici hasarı ve görme kaybını engelleyebilir. İlerlemiş retinopati varlığında, yine hasarın şiddetine bağlı olarak, lazer tedavisi, göz içi enjeksiyonlar ve retina cerrahisi uygulanmaktadır.”

DİYABETİ OLANLAR GÖZ DOKTORUNA GÖRÜNMELİDİR

“Diyabet tanısı alan her hasta göz hekimi tarafından görülmelidir. Muayeneler, diyabetin ilk yıllarında, kan şekeri düzenli ise yılda bir kez tekrarlanmalıdır. Kan şekeri ve hemoglobin A1C yüksek seyrediyorsa muayeneler çok daha sık olmalı, 3-4 ayda bir tekrarlanmalıdır.”

DİYABETİNİZ VARSA GÖZ DİBİ MUAYENESİNİ AKSATMAYIN

“Diyabetik retinopati, kan şekerini iyi yöneten, diyetine, tedavisine, egzersizine dikkat ederek yaşayan ve göz muayenelerini aksatmayan bireylerde nadiren olur. Aslında diyabetik yaşam tarzı, hepimizin uygulaması gereken sağlıklı yaşam ilkelerinden farklı değildir. Diyabet belirli kurallara uyulduğunda kolaylıkla yönetebilecek bir süreçtir Diyabetten değil geç kalmaktan korkmak gerekir. Diyabetiniz varsa yılda en az iki kere göz dibi muayenenizi yaptırınız.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA