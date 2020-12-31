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Diyaliz uzmanı Dr. Akyıldız, Covid-19'dan hayatını kaybetti

IĞDIR Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümü Sorumlusu Dr. Emin Akyıldız (65), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Akyıldız, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Diyaliz uzmanı Dr. Akyıldız, Covid-19'dan hayatını kaybetti

Iğdır Devlet Hastanesi Diyaliz Bölüm Sorumlusu Dr. Emin Akyıldız'ın rahatsızlanması üzerine 5 Aralık günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Akyıldız, durumu ağırlaşınca Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma ünitesine tedavi altına alınan 2 çocuk babası Akyıldız, dün sabah hayatını kaybetti. 

Dr. Emin Akyıldız için bugün görev yaptığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastane bahçesinde düzenlenen törene; İl Sağlık Müdürü Caner Aydın, Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ballı, Hastane Başhekimi Dr. Raşit İlhan ile Akyıldız'ın eşi, çocukları, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Arkadaşları, Dr. Emin Akyıldız’ın çok başarılı bir doktor olduğunu, 30 yıldan beri Iğdır'da vatandaşlara şifa dağıttığını söyleyerek, sağlıkçılar olarak zor günler geçirdiklerini söyledi. Sağlıkçılar, vatandaşların kurallara uymasını, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri uyarısında bulundu. 

Törenin ardından Dr. Emin Akyıldız cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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