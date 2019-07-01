Diyanet açıkladı: 2019 Kurban Bayramında kaç gün tatil?

Geçen sene Kurban Bayramı'nın hem yaz ayına denk gelmesi hem de 9 günlük tatil süresi nedeniyle vatandaşlar uzun bir tatile çıkmıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi şu şekilde;
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.
10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün
14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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