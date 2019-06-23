'Diyanet Akademesi' çağrısı

Diyanet Sen, din istismarına engel olmak ve daha nitelikli din adamının yetişmesini sağlamak için, yıllardır hayata geçmeyi bekleyen ‘Diyanet Akademisi’nin Diyanet İşleri bünyesinde kurulması çağrısını yaptı.

Diyanet-Sen (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) Genel Başkan Mehmet Bayraktutar başkanlığında ‘Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı yaptı. Geçtiğimiz günlerde Başkent’teki bir otelde gerçekleştirilen programda sendika üye sayıları ve yetki, 2020-2021 yıllarını kapsayacak 5. dönem toplu sözleşme teklifleri ile dünya ve Türkiye gündemine dair değerlendirilmelerin yapıldığı toplantıda 15 ana başlıkta karar alındı. Alınan kararlar özetle şöyle:

YENİ BİR DÜZEN İNŞA EDİLMELİ

İnsan haklarının dokunulmazlığına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir uluslararası düzen yeniden tesis edilmelidir.

MAZLUM VE MAĞDURLARIN YANINDAYIZ

Sendika olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm mazlum ve mağdurlar için, acının ve gözyaşının renginin aynı olduğu şuuruyla çaba göstermeye devam edeceğiz.

DİN GÖREVLİLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Son günlerde din görevlilerine yönelik şiddet olaylarının artmasını kınıyoruz. Caydırıcı ve toplumu şiddetten uzaklaştıran hukuki ve idari tedbirler bir an evvel ele alınmalıdır.

KADINLAR SENDİKAL ÖRGÜTLEMEDE DAHA AKTİF GÖREV ALMALI

Diyanet İşleri Başkanlığı en köklü kurumlarımızdan birisi ve sendikalaşma oranı en yüksek kamu kesimi olmasına rağmen kurumumuzda kadın çalışan oranı maalesef düşüktür. Genel Merkezden başlattığımız Kadınlar Komisyonlarının şube ve il yönetimlerinde de bir an önce kurulması daha önce kurulanların da daha aktif hale getirilmesi elzemdir.

REFAHIN ADİL PAYLAŞIMI

Kamu işvereni sıfatıyla toplu sözleşme masasına teklif sunacak olan siyasi iradenin, toplu sözleşmeyi refahın adil paylaşımı için fırsat olarak gördüğünü ispatlayacak bir anlayış ve içerikle hareket etmesini bekliyoruz.

SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN DA AİDAT ÖDEMELİ

Sendikalı olmadığı halde yetkili sendikanın gayretiyle kazanılan haklardan yararlanmak adil değildir. Elde edilen kazanımdan yararlanmak isteyen sendika üyesi olmayan kamu çalışanları yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemelidir.

3600 EK GÖSTERGE HAYATA GEÇMELİ

Başta 3600 ek gösterge olmak üzere verilen sözler yerine getirilmeli, ek göstergeden yardımcı hizmetler sınıfı dahil bütün Diyanet çalışanları yararlandırılmalıdır.

4-B’LİLER KADROYA ALINMALI

Ayrımcılığa ve haksızlıklara neden olan, personeli eşi ile işi arasında tercih yapmaya zorlayan sözleşmeli personel istihdamına son verilmeli, kamuda kadrolu memur statüsü esas alınmalı ve bundan sonra tüm atamalar kadrolu yapılmalıdır.

EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN 4-B’LİLERE TAYİN HAKKI

4-B’lilerin kadroya alınma süreci tamamlanıncaya kadar eşi özel sektörde çalışan 4-B’li personele de bir yıl sonra tayin hakkı verilmelidir.

DİYANET AKADEMİSİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR

Diyanet-Sen’in 2007 yılından beri toplu sözleşme masasına taşıdığı Diyanet Akademisi hazırlıklarının tamamlandığı söylenmesine rağmen bir türlü uygulamaya geçmemesi üzücüdür. Zamanın gereklerine göre donanımlı, nitelikli ve model din görevlisi ihtiyacını karşılaması düşünülen Diyanet akademisinin bir an önce hayata geçmesi din istismarlarının da önüne geçecektir. Diyanet Akademisi, çağın getirdiği yeni problemlere dinin doğru cevabını ortaya koyacak cesaret ve donanımda din görevlisinin yetiştirileceği bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak düşünülmelidir. Bu şekilde düşünüldüğünde, Akademi’nin ivedilikle kurulmasının ve İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülteleri ve muadilleri ile işbirliği içinde çalışarak, nitelikli ve donanımlı din görevlisi yetiştirmeye başlamasının elzem olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

GİH, YHS ve THS ÇALIŞANLARININ ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Şef, memur ve hizmetlilerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma şartları iyileştirilmedir.

BOŞ KADROLAR DOLDURULMALI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şu anda 20 bin civarında boş kadro bulunmaktadır. Bu nedenle en kısa sürede kurumumuzdaki bu boş kadroların doldurulması din hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından elzemdir.

VAKIF KİRA GELİRİNDEN PERSONEL DE YARARLANMALI

Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli Vakıf kira gelirlerinden Vakıflar Meclisinin belirlediği oranlarda yararlandırılmalıdır.

VEKİL VE FAHRİ ÇALIŞANLAR KADROYA ALINMALI

Yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde fahri ve vekil olarak görev yapan bütün yeterliliklere haiz çalışanların son kez kadroya alınması gerekir.

SENDİKAL YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ

Diyanet-Sen olarak, Diyanet ve Vakıf çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi, ülkemizde demokratik zeminin güçlendirilmesi, emeğin saygınlığının ülkemizde ve dünyada artırılması için sendikal yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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