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Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlar tarafından en çok sorulan dini sorular ile cevaplarının ve dini bilgilerin yer aldığı "Fetva" uygulamasını mobil cihazlar üzerinden erişime açtı.
Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığınca geliştirilen, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından güncel meselelere dair sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına erişilebilecek uygulama, mobil cihazlar üzerinden erişime açıldı. 

iOS ve Android işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.

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Android FETVA uygulamasını indirmek için tıklayın

iOS FETVA uygulamasını indirmek için tıklayın

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