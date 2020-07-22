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Diyanet 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu' düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.
Diyanet 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu' düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle ekim ayında gerçekleştireceğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu' düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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