Diyanet Bir-Sen'den Kadro Talebi

Diyanet İşleri bünyesinde çalışan sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi konusunda çağrı yaparak, "Kurumda sözleşmeliler ayrıştırılıyor. Kamuda sözleşmeli istihdamının son bulması için mücadelemize devam ediyor.

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için Ankara Ulus Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Sendika yetkililerinin de yer aldığı basın açıklamasında Genel Başkan Türüt özetle şunları kaydetti:

"Kamuda sözleşmeli istihdamında yaşanan sıkıntı ve mağduriyetlerin anlatılması ve son bulması için kadro talebimizdir. Diyanet İşleri Başkanlığında 18 bin 300 süresiz sözleşmeli, 14 bin yakın süreli sözleşmeli, kamuda toplam 525 bin sözleşmeli personel bulunmaktadır. Biz sözleşmelilerin sesi olmaya geldik"

"AYRIŞTIRILDIK"

Diyanet İşleri Başkanlığında 8 yıldır kadro bekleyen sözleşmeliler aynı kurumda, aynı işi yapmasına rağmen 4a, 4b süresiz ve 4b süreli olarak ayrıştırılmış durumdadır. İş güvencemiz bulunmamakta her yıl sözleşme imzalamaktayız. Kuruma sınavsız bir şekilde alınmışız gibi muameleye tabii tutuluyoruz halbuki bizlerde aynı sınavlardan aynı şartlardan geçerek atandık"

"GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ"

"Maalesef ki yaşanan bu sıkıntı ve mağduriyetlere yetkili sendika 8 yıldır kayıtsız kalmaktadır ve tüm bu yaşanan sıkıntılardan yetkili sendika da sorumludur. Ülkenin en ücra köşelerinde yolu, suyu olmayan ikamet edilecek yer dahi bulunamayan, askerin, polisin, sağlıkçının ve öğretmenin hiçbir kamu görevlisinin bulunmadığı yerlerde ülkeyi temsil eden bayrağımızı dalgalandıran tek kamu görevlisiyiz. Bütün bu zorluklara ve kısıtlı olan imkanlara rağmen görevimizi laikiyle yerine getirmekteyiz. Tüm bu mücbir sebepler ailelerin dağılmasına, eşlerin ayrı yaşamasına neden olmakta, ayrıca anne babası bakıma muhtaç olan, çocukları engelli olan, arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz bu sıkıntılardan dolayı ailesinin yanında bulunamamaktadır ve bu sebepten dolayı psikolojik olarak kendini yalnız ve sıkıntıda hissetmedir. Engel olarak 'Sen Sözleşmelisin' maddesini her seferinde olduğu gibi karşımıza çıkarıyorlar. Sanki göreve ehil değilmişiz gibi muameleye tabii tutuluyoruz"

"SÖZLEŞMELİLER DE SIKINTI YAŞIYOR"

"Sadece süresiz sözleşmeliler değil, 3+1 olarak atanan sözleşmeliler de sıkıntı ve hak mahrumiyeti yaşamaktadır. Bu arkadaşlarımız eş durumu, ve derece gibi birçok haklardan mahrumdur bu haklarında verilmesi konusunda çalışmaların yakın takipçisi olacağız ve kamuda sözleşmeli istihdamının son bulması için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA



