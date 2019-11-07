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Diyanet camiası milli değerlerine bağlıdır 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Tavas İlçe Müftüsü Hanifi Özlen’in bayrağın daha görünür ve yüksek yere asılması isteğinin bir camiden bayrağı indirttiği yönünde yalana dönüştürüldüğünü belirtti.
Diyanet camiası milli değerlerine bağlıdır 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Denizli’nin Tavas İlçe Müftüsü Hanifi Özlen’in bayrağın daha görünür ve yüksek yere asılması isteğinin bir camiden bayrağı indirttiği yönünde yalana dönüştürüldüğünü belirterek, "Diyanet camiasının milli değerlere bağlılığı tartışılmaz" dedi

Tavas İlçe Müftüsü Hanifi Özlen hakkındaki ‘Müftü bayrak indirdi’ iddialarına sert tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, olayı araştırmadan, doğrusunu öğrenmeden önyargıyla yaklaşan kesimin uzun bir zamandır bunu gelenek haline getirdiğini ifade etti. Bayraktutar, “Diyanet camiası olarak bizler bayrağımızın kutsiyetini, şehidimizin ulviyetini, liderlerimizin kıymetini bilen bir camiayız. Bizi diline dolamaya çalışanlar ‘şu ezanların dinin temeli’ olduğunu unutuyorlar” diye konuştu.
BAYRAK SEVGİSİYLE YETİŞİYORUZ
Diyanet camiasını milli değerlere karşı hürmetsiz olmakla suçlayanların şehidin son örtüsüne hürmetsizlik ettiklerini ifade eden Bayraktutar, “Diyanet mensupları olarak bizlerin bu memlekette doğumdan ölümümüze kadar bayrak sevgisiyle yetişen bireyler olduğumuzu, bayrağımıza yapılan saygısızlığı hainlik olarak gördüğümüzü bildikleri halde bu şekilde çirkin iftiralarla, yanlış beyanatlarla fitneye sebebiyet veriyorlar” şeklinde konuştu.
BAYRAKTUTAR’DAN ATATÜRK VURGUSU 
Diyanet İşleri Başkanlığının bu devletin en değerli kurumlarından biri olduğunu dile getiren Bayraktutar, hiç kimsenin Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’le, bağımsızlığın göklerdeki mührü bayrağımızla aralarına girmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Diyanet camiasına yönelik karalamaların ardının kesilmediğini ifade eden Bayraktutar, “Birileri din görevlilerinin itibar kaybına uğradığını söylüyor, birileri çıkıp din görevlilerinin Atatürk ile sorunu olduğunu dile getiriyor ve bugün birileri yine çıkıp din görevlilerinin bayrağımızı indirmeye çalıştığını dile getiriyor. Dün söylenenler ne kadar büyük bir yalan ise bugün söylenenler de aynı yalanın, aynı fitnenin, aynı iftiranın devamıdır” ifadelerini kullandı.
İFTİRACILARA TEPKİ 
Her gün yeni bir karalama kampanyası ile gündeme gelmeye çalışanlara ‘düşün artık yakamızdan’ diyen Bayraktutar, “Bizi değerlerimizle sorunlu göstermeye çalışan hastalıklı zihniyetler iyi bilsinler ki kendi şizofren bakış açılarına hiçbir din görevlisini kurban etmeyiz. Biz değerlerimizle müsemma bir milletiz. Diyanet mensuplarının ülkesine, milletine bağlılığını sorgulamak kimsenin haddine değildir. Bu güzide camianın mensupları yeri ve zamanı geldiğinde 15 Temmuz’da olduğu gibi vatanları için, milleti için, bağımsızlığı için, milli iradesine sahip çıkmak için canlarını ortaya koyacaktır” sözlerini aktardı.
 

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