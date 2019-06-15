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Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması

Diyanet İşleri eski Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, dini bilgiler üzerinde yaşanan anlaşmazlıklara yönelik açıklamada bulundu.
Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Görmez, Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) tarafından düzenlenen "Görsel İdrakin Egemenliği ve Ahlak" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Görmez'in gündeminde, özellikle İslam alemi üzerinde yaşanan dini bilgilerdeki anlaşmazlıklar ve oluşan fikir ayrılıkları vardı.

"DİNİ BİLGİ BİZİ BİRLEŞTİRMEYE GELDİ"

Görmez, İslam dünyasında bir bilgi karmaşasıyla karşıya kalındığını dile getirdi. Kaos ve anarşinin yaşandığını belirten Görmez, "Dini bilgi bizi birleştirmeye geldi. Şimdi dini bilgi bizi parçalıyor, bölüyor. Küçük küçük meseleler üzerinden ihtilaf ediyoruz. Vahdetimizi bozuyor ama daha yakın zamanlardan itibaren yeni bir durumla karşı karşıyayız, dijital esaret. Dijital esaretle birlikte dünya bir ekran medeniyetine dönüştü. Bütün insanlık da o ekran medeniyetinin önünde sadece pasif seyreden, seyirci talebelere dönüştü. Bir ekran medeniyeti ve o ekranların önünde herkesin ekran önünde mahkum olduğu dini bir dünya ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

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