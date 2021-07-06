Diyanet fetvayı verdi: Kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Kredi kartı ile taksitli kurban alınır mı?

Diyanet, "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" sorusuna yönelik verdiği fetvada, kurbanlık satışının tek çekim veya vadeli olarak yapılabileceğini açıkladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık alımıyla ilgili merak edilen sorular da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu sene de Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na, "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" diye sordu.

Başkanlık ise konuyla ilgili bir fetva yayınlayarak halkın merakını giderdi.

DİYANET TANE TANE AÇIKLADI

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yayınlanan fetvada, kurbanlık alan şahsın nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceği açıklandı.

KREDİ KARTIYLA TEK ÇEKİM VEYA VADELİ OLARAK ALINABİLİR

Diyanet'ten verilen fetvanın tamamı ise şu şekilde:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

"FAİZLİ İŞLEM SEBEBİNDEN SAKINMAK GEREKİR"

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

KURBANLIK FİYATLARI 2021

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek

VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.