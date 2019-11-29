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Diyanet: İmamı biz göndermedik

ABD’de 5 gün önce ölen ‘sahte peygamber’ İskender Erol Evrenosoğlu (86) için Bursa’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor.
Diyanet: İmamı biz göndermedik

Evrenosoğlu’nun cenaze namazını kendi elemanlarının kıldırdığı ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) başkanlığını yapan ve ‘sahte peygamber’ olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu’nun cenazesindeki kalabalık sosyal medyada gündem konusu oldu. Diyanet yetkilileri, son Peygamber’in Kuran’ı Kerim’de de belirtildiği gibi Hz. Muhammed olduğunu, kendisini daha sonra peygamber olarak adlandıran kişilerin büyük günah işlediklerini belirterek, bu nedenle cenazeye din görevlisi göndermediklerini açıkladı.

DİYANET DOĞRU YAPMIŞ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun, kendisini peygamber ilan edenlerin cenaze namazlarının kılınamayacağını belirterek, “Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır. Diyanet doğru yapmış” dedi.

DİNİ BİLMİYORLAR

Acıbadem Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Emre Dorman, “Dinini yeterince bilmeyenler bu adamlara inanır. Diyanet’in cenaze törenine din görevlisi göndermemesi kişisel kanaatimce yanlış. Çünkü devlet ayrım yapamaz.”

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