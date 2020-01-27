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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ölüme her an hazır olmamız lazım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. "Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz” ayetini hatırlattı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ölüme her an hazır olmamız lazım

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlana Camii Taziye Evi’nde, depremde yakınını kaybeden vatandaşları ziyaret etti. Dün cenaze namazını kıldırdığı eşi Fatma Yıldız ve 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas Yıldız için baba Murat Yıldız’a ve yakınlarına taziyede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını ifade etti.

"Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz" ayetini hatırlatan Erbaş, "Ölüme her an hazır olmamız lazım. Bunun da en büyük dersi, ibreti depremde var. Biraz önce birlikte oturup yemek yediğimiz, çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz insanlarla depremle birlikte hep birlikte birkaç saniye içerisinde toprağın altında olabiliyoruz. Bu hepimizin başına gelebilir" dedi.

Zilzal Suresi’nde kıyametin "zelzele" kelimesi ile anlatıldığını ve depremin, kıyametin bir alıştırması olduğunu kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Depremden, diğer afetlerden alacağımız dersler var. Rabbim ders almayı hepimize nasip eylesin, vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Onlar şehittir. Hükmi şehit diye bir ifade vardır. Depremde, yangında, selde, bu tür afetlerde hayatını kaybeden, denizde boğulan, bütün bunlar hükmi şehittir, hükmen şehittir. Geride kalan kardeşlerimizi sağ salim kurtarmak nasip olur inşallah."

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk andan itibaren yanınızdayız"

Devlet kurumlarının ve kuruluşlarında görevli olanların deprem bölgesinde büyük bir gayretle aralıksız çalıştıklarını hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Rabbim kardeşlerimize yardım eylesin, onların azmini, enerjisini, gücünü arttırsın inşallah. Bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman acılarımız azalıyor. Üzüntülerimiz paylaşıldıkça azalıyor. İnşallah birliğimiz beraberliğimiz daim olur. Şuradaki birliğimizi sürekli bir şekilde muhafaza etmek zorundayız. İnşallah böyle olduğumuz müddetçe birliğimiz beraberliğimiz daha da artacak."

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ilk andan itibaren bölgede depremzedelerin yanlarında olduklarını kaydeden Erbaş, "Cenab-ı Hak birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin, her türlü afetten hepimizi, milletimizi, vatanımızı, bütün insanlığı muhafaza eylesin inşallah. Vefat eden deprem şehidi kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Bölgede bulunan Bakanlarla birlikte devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi alan Erbaş ayrıca, Kışla Camii’nde ve Onurlar Camii'nde depremde vefat eden vatandaşların cenaze namazlarını kıldırdı.

KAYNAK: AJANSLAR
 

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