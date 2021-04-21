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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası Abdullah Erbaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün evinde vefat eden Abdullah Erbaş'ın cenazesi, Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşilyurt Camisi'nden kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cenaze namazı kıldırdığı Abdullah Erbaş, aynı mahalledeki kabristanlığa defnedildi.

Cenazeye, Erbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kabadüz Kaymakam Vekili Hasan Erdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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