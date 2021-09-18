Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'günaydın' eleştirilerine cevap

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Günaydın" diyerek selamlaşmayı "cahiliye dönemi selamlaşması" olarak nitelediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Günaydın" diyerek selamlaşmayı "cahiliye dönemi selamlaşması" olarak nitelediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın da dünkü köşe yazısında kendisini eleştirmesi sonrası Hakan'a mesaj atarak konuya açıklık getiren Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Ahmet Hakan Bey.

İyisinizdir inşallah.

2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi'nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı 'Aranızda Selamı Yayınız' idi.

Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim.

Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim.

Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır.

Ekte köşe yazımı gönderiyorum.

Bunun dışında hiçbir yerde 'Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da 'Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır.

Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum.

6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki 'Günaydın demeyin' demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır.

Bugünkü yazınızdan dolayı üzüldüğümü ifade edeyim.

Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum.

Allah'a emanet olunuz.

Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı"