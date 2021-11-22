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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşık 2 milyon kişinin şu anda hac için beklediğini belirterek, "Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor

Ali Erbaş, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

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Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimlerin başladığını, tedbirlere riayet ederek şimdi de yavaş yavaş milletin saf düzenini sıklaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Erbaş, "Ama bu, 'Tamamen normalleştik, tedbirleri elden bırakalım' anlamına gelmiyor. Maskemize devam ediyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz ve özellikle aşılanma konusuna da vurgu yapıyoruz, tavsiye ediyoruz cemaatimize. İnşallah bu şekilde salgın dönemini yüzümüzün akıyla atlatacağız." diye konuştu.

Hac ve umre ziyaretlerinin açılmasını istediklerini ifade eden Erbaş, bu konuda karar vericinin tamamen Suudi Arabistan olduğunu, gerekli müzakerelerin yapıldığını aktardı.

Erbaş, şu ana kadar umrenin bazı ülkelere açıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Muhtemelen vaka sayısı az olan ülkelerden az sayıda umreci kabul ediyorlar. Ama bunun içerisinde 21 kadar ülke yok, Türkiye yok, Avrupa ülkeleri yok. Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor. Mesela ülkelerin binde biri kadar kontenjan tanıyorlardı geçmiş dönemde. Şimdi bu 10 binde bir mi olur, nasıl olur, bunların kriterlerini bekleyeceğiz. Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam. Milletimiz müsterih olsun. Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var."

"15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin de Kur'an kursu öğretmenine ihtiyacımız var"

Kudüs ziyaretlerini başlattıklarını dile getiren Erbaş, "Bu ayın sonundan itibaren hafta sonları perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 günlük Kudüs ziyaretlerimiz başlıyor. Farklı kategoride uygulamamız olacak." bilgisini verdi.

Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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