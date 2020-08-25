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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'daki sele ilişkin, "Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezinde esnafa geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Vefat eden kardeşlerimiz var, onlara rahmet diliyorum, kayıplarımız var bir an önce bulunması için Cenabıhak'tan yardım diliyorum. Devletimiz burada, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışma ile ilçemizin ve afete uğrayan yerlerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz büyük bir çalışma ile inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacaktır." diye konuştu.

Yıkılması gereken binalar olduğunu vurgulayan Erbaş, "Yenileri yapılacaktır. Bakanlarımız buradalar, ben dua ediyorum ve sabır, tahammül tavsiye ediyorum çünkü Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için dört önemli unsur var, ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmek. Bir Müslüman'a gerekli olan, bu afet durumlarında bu davranışlardır. Cenabıhak bir daha göstermesin." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, bir gazetecinin selde zarar gören cami olup olmadığı sorusuna, "Espiye'de 2, Yağlıdere'de 1 köy camimiz kullanılamaz hale geldi. Dereli'de ise bir camimizin altındaki Kuran kursumuz kullanılamaz hale geldi." cevabını verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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