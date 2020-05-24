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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayramlar insanlara inanç ve medeniyet değerlerini hatırlatan ilahi bir armağan

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bayram mesajında, bayramların insanları aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularını pekiştiren, insanlara inanç ve medeniyet değerlerini hatırlatan ilahi bir armağan olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayramlar insanlara inanç ve medeniyet değerlerini hatırlatan ilahi bir armağan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bugünlerde de telefon ve iletişim imkanlarıyla sevdiklerimizle bayramlaşalım. Başta anne babalarımız olmak üzere büyüklerimizin, akraba ve yakınlarımızın halini hatırını soralım, gönüllerini alalım." tavsiyesinde bulundu.

Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların insanları aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularını pekiştiren, insanlara inanç ve medeniyet değerlerini hatırlatan ilahi bir armağan olduğunu belirtti.

Bayramların inanç, ibadet ve kültürü huzur atmosferinde meczeden, Müslüman olma ve Müslüman kalma bilincini tazeleyen, birlik olma iradesini canlı tutan ve tarih sahnesinde süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimlerinden olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bayramlar, Rabb'imizin 'Müminler, ancak kardeştir' ilahi fermanının en açık şekilde toplumun tüm kesimlerinde tezahür ettiği muazzam bir vahdet sahnesidir." ifadesini kullandı.

Bayramların hep beraber yaşandığında hakiki manasını bulduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Bunun için, evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bugünlerde de telefon ve iletişim imkanlarıyla sevdiklerimizle bayramlaşalım. Başta anne-babalarımız olmak üzere büyüklerimizin, akraba ve yakınlarımızın halini-hatırını soralım, gönüllerini alalım. Mazlumların, gariplerin, muhtaçların, yetimlerin de bayram sevincini yaşamalarına katkıda bulunalım. Özellikle evlerimizde çocuklarımızın bayramın heyecanını yaşamalarını sağlayalım. Ahirete irtihal eden sevdiklerimizi dualarla yad edelim. Mübarek bir zamanın kutlu atmosferini idrak ettiğimiz bu günlerde önemli bir husus da ramazan vesilesiyle yeniden kuşandığımız kulluk şuurunu, ibadet bilincini, sorumluluk duygusunu, merhamet ahlakını, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve kimsesizlerin kimsesi olma gibi bizi biz yapan değerlerimizi aynı azim ve kararlılıkla devam ettirmektir. Ramazanın bereketini ve bayramın güzelliğini bütün bir hayata taşımaktır. Zira buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır."

"Tevekkül ve dua ile mücadeleye devam etmeliyiz"
Dünyanın birçok insanın ölümüne sebep olan ve milyonlarca insanı derinden etkileyen bir virüsün sebep olduğu sancılı ve sonucu belirsiz bir süreçten geçtiğini belirten Erbaş, "Bu bağlamda küresel boyutta insanlığın bir endişe, umutsuzluk, çaresizlik ve öz güven sarsılması yaşadığı da bir gerçektir. Dolayısıyla bizim gereken tüm tedbirleri alarak azim ve ümitle, sabır ve metanetle, tevekkül ve dua ile mücadeleye devam etmemiz ve insanlığa da bu manada rehberlik etmemiz gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin geçmişten bugüne savaş, doğal afet, salgın hastalık ve ekonomik sıkıntılar gibi nice badireleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla atlattığını anımsatan Erbaş, mesajını şöyle sürdürdü:

"Nitekim bu zorlu süreçte, devletimizin ve milletimizin beraberce ortaya koyduğu takdire şayan tavır da bunu göstermektedir. Önemle ifade etmeliyim ki kadirşinas milletimizin bu asil tutumu, Allah'ın izni ve inayetiyle gelecek güzel günlere dair umudumuzu artırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu bayramın, Müslümanların ve tüm insanlığın selametine vesile olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum."

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