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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bebek katili İsrail terörünün bir an önce durdurulması gerekiyor

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Çocuk, bebek katili olan ve mabetleri dahi acımadan yıkan, tahrip eden İsrail terörünün, zulmünün bir an önce durdurulması gerekiyor" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bebek katili İsrail terörünün bir an önce durdurulması gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Erbaş ve Mustafa basın açıklaması yaptı.

Türkiye olarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını en başından beri lanetlediklerini söyleyen Erbaş, Filistin'de şehit olan ve yaralananlar için Büyükelçi Mustafa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin maddi ve manevi gücüyle Filistin'in yanında olacağını vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Buradan dünya kamuoyuna yeniden sesleniyorum. Çocuk, bebek katili olan ve mabetleri dahi acımadan yıkan, tahrip eden İsrail terörünün, zulmünün bir an önce durdurulması gerekiyor. İsrail, dünyanın gözü önünde nasıl böyle bir terör faaliyeti yapabiliyor, nasıl bu kadar cesaretle hareket ediyor diye bunu sorgulamamız gerekiyor. Devletlerin bu insanlık suçunun bir an önce ortadan kaldırılması, durdurulması için harekete geçmesi gerekiyor. Hepimizi insanlığımızdan utandıran bu terör faaliyetinin durdurulması gerekiyor."

Bütün inançlarda masum insanları öldürmenin haram ve yasak olduğunu hatırlatan Erbaş, "Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat'ta yasaktır. 'Öldürmeyeceksin' deniliyor. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'de yasaktır. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de 'Bir kimseyi haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir, bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir' der. Buradan din adamlarına da sesleniyorum. Dünyanın neresinden olursa olsun mutlaka din adamlarının da harekete geçmesi gerekiyor. Masum insanları, mabetleri, çocukları kurtarmak için buna ihtiyacımız var." dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Filistin'e desteklerinden dolayı Türkiye devletine, halkına ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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