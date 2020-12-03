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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün engelli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, engellilere mutlu ve huzurlu bir hayat dileyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün engelli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından işaret dilini kullandığı bir video paylaştı.

Paylaşımında bütün engellilere mutlu, huzurlu bir hayat dileyen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, paylaştığı videoda işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Sizleri seviyoruz." mesajını verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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