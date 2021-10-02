Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami mimarisi standartları projemiz elhamdülillah tamamlanmış durumda

Erbaş, "Cami mimarisi standartları projemiz elhamdülillah tamamlanmış durumdadır. İnşallah bundan sonraki süreçte camilerimizin toplumumuzu oluşturan her katmandan insanın istifade edebileceği bir nitelikte yapılmasına özen göstereceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami mimarisi standartları projesiyle camilerin toplumun tüm kesimlerinin rahatlıkla istifade edebileceği bir nitelikte yapılmasına özen göstereceklerini, mevcut camilerdeki eksiklerin de bu kılavuza göre giderilmeye çalışılacağını bildirdi.

Erbaş, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu'na katıldı.

İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde önemli rol oynayan camilerin tarih boyunca dini hayatın ve Müslümanlar tarafından kurulan şehirlerin merkezinde yer aldığını belirten Erbaş, camilerin sadece fiziki yapılarıyla öne çıkmadığına işaret etti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Cami imarı aynı zamanda camilerin temsil ettiği tevhit, kulluk, özgürlük, barış, kardeşlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma gibi değerleri koruma, yaşama, onarma ve yaşatma sorumluluğunu da gerekli kılmaktadır. İslam tarihi boyunca bu gereklilik dikkate alınmak suretiyle yerleşim mekanları cami merkezli planlanmıştır. Camideki tevazuun iş hayatına, merhametin aile hayatına, şefkatin insan ilişkilerine yansıdığı dikkat alınarak cami, şehrin merkezini belirlemiş; şehir planlarının kurucu öğesi olarak şehirler, caminin etrafında şekillenmiştir. Caminin bireye kazandırdığı ahlaki değerler şehrin huzurunu ve güvenini sağladığından caminin çevresinde yaşanan şehir hayatı, caminin bir devamı olarak gelişmiştir."

"Selimiye Camisi dünya mimarlık tarihinin muhteşem eserlerinden biridir"

İstanbul ve Bursa ile birlikte Türkiye'deki en güzel camilerin Edirne’de inşa edildiğini ve bu camilerin yüzyıllarca varlığını sürdürdüğünü aktaran Erbaş, şöyle dedi:

"Edirne’yi süsleyen muhteşem camiler arasında şüphesiz ki Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Selimiye Camisi’nin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Edirnelilerin dillerinden düşürmedikleri bir tekerlemede, 'Eski Cami’nin yazısı, Üç Şerefeli’nin kapısı, Selimiye’nin yapısı' denilerek mimari açıdan bu abidelerin taşıdıkları eşsiz değere vurgu yapılmıştır. Milletimiz tarafından Seddi İslam olarak algılanan Edirne’nin odak noktasında Selimiye Camisi ve Külliyesi yer almaktadır. Mimar Sinan’ın 80 yaşında Sultan II. Selim’in emriyle yaptığı ve ustalık eserim dediği Selimiye Camisi, dünya mimarlık tarihinin muhteşem eserlerinden biridir."

Erbaş, gençlerin ilgisini çekmeyen, kadınlar için elverişli ibadet yerleri ayrılmamış, engellileri gözetmeyen, kitap ve okuma konusunda imkanlar sunmayan, müştemilatında çocuklar için Kur’an öğrenme mekanları bulunmayan camilerin işlevsellikten uzak olduğunu aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerin, toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte planlanmasını, herkesin rahat ve huzur içinde ibadetini yapabileceği şekilde tanzim edilmesini ve sosyal hizmetler sunmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bugün camilerimizle ilgili en önemli meselelerimizden birisi, cami anlayışımızı ve cami planlamamızı mevcut ihtiyaçlara göre yeniden ele almanın gerekliliğidir. Bu amaçla bundan 5 sene önce başlatmış olduğumuz cami mimarisi standartları projemiz elhamdülillah tamamlanmış durumdadır. Bu projeyi tamamlayıp bir kılavuz haline getirerek bütün müftülüklerimize ulaştırdık.

İnşallah bundan sonraki süreçte camilerimizin toplumumuzu oluşturan her katmandan insanın istifade edebileceği bir nitelikte yapılmasına özen göstereceğiz. Mevcut camilerimizdeki eksikliklerimizi de kılavuzumuza bakarak inşallah tüm müftülerimiz, imamlarımız, dernek görevlilerimizle birlikte yerine getirmeye çalışacağız"

Diğer konuşmacılar

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da "cami, din görevlileri ve vefa" kavramlarının önemli olduğunu ifade etti.

Vefa destek gruplarında Diyanet İşleri Başkanlığının 43 bin personelinin büyük gayretle çalışmalar yaptığını, deprem, yangın ve sel gibi afetlerde de milletin yardımına koştuğunu ifade etti.

Rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görüntülü mesajla salondakilere seslendi.

Edirne’yi anlatmak aslında camileri anlatmakla mümkün olduğunu belirten Tabakoğlu mesajında, "Çünkü biz evimizi küçük yaparız, kagir yaparız ama camilerimizi taştan yaparız, yıkılmayacak gibi yaparız. O yüzden camilere bakarak bizim medeniyetimiz nereden geldi, nereye gidiyor bunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Sempozyumda Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman da "cami, din görevlileri ve vefa" konulu konferans verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın fuaye alanındaki fotoğraf sergisini de ziyaret ettiği sempozyuma Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, akademisyenler ve din görevlileri de katıldı.