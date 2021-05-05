  • BIST 1.418
  • Altın 478,586
  • Dolar 8,3433
  • Euro 10,0092
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde namaz kılmak isteyen kadınlara yönelik bir kişinin tavrına ilişkin, "Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, A Haber'de yayınlanan "Sahur Vakti" programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl olduğu gibi bu sene de ramazanın salgının gölgesinde geçtiğini belirtti.

Erbaş, ramazanda camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınabildiğini, teravih namazını ise ailelerin evlerde çocuklarıyla birlikte kıldığını hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde namaz kılmak isteyen kadınlara yönelik bir kişinin tavrını değerlendiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Ebru Hanım, bir hoca hanım, öğretmen. Olay kendisiyle ilgili değil. Ben kendisine telefon ettim, görüştüm, üzüntümü paylaştım. Onun anlatması şöyle, oradaki itiraz eden beyefendi, zannediyorum bir başka kadın topluluğuna 'Camide sizin ne işiniz var' tarzında karşı çıkınca, Ebru Hanım, diğer hanım kardeşimizi savunmak için devreye girmiş. Yoksa kendisiyle alakalı bir şey değil. Tabii üzüldük, böyle bir olay keşke olmasaydı. Marjinal bir şey. Bizim 90 bin camimiz var. 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. Biz, camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirmek için canla başla gayret ediyoruz."

"Taksim Camisi ramazandan sonra çok gecikmeden açılacak"
Erbaş, Başkanlığın yaklaşık 30 bin civarında kadın Kur'an kursu öğreticisi ve hocası, 1000 civarında kadın vaizi, 71 ilde kadın müftü yardımcısı bulunduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır. 90 bin camimizi mümkün olduğunca yani kadın erkek ayrımı yapmadan, çocuk genç-yaşlı ayrımı yapmadan bütün milletimize hizmet eder hale getirmenin gayreti içerisindeyken, marjinal, bir yerden olan bir olayı böyle büyütmek doğrusu bizi üzmüştür. Biz bunun tam tersi için gayret ediyoruz."

Taksim Camisi'nin ramazandan sonra çok gecikmeden açılacağını duyuran Erbaş, "Taksim Camisi'nin müştemilatı da o bölge insanları için, hepimiz için çok önemli olacak. Cami kütüphanesi, kitabevi, kültür etkinliklerinin yapılabileceği salonlarla orası tam bir kültür merkezi, bir külliye olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:06
  • RTÜK, yerel radyo ve televizyonların kanal/frekans taksit ücretlerini 4 ay erteledi05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:39
  • Süs havuzuna giren çocuklar, polisi görünce saklandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:39
  • Hakim koronavirüsten öldü, 6 gün önce alınan bebeği yoğun bakımda05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:37
  • Adalet Bakanı Gül noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışıldığını söyledi05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:12
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:11
  • Her gün farklı renkte akan Haramidere'nin sırrı çözüldü05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:26
  • İsmail Demir: İlk motor BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:17
  • Konya'da bilinçsiz ilaçlama nedeniyle 750 kovandaki binlerce arı telef oldu05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:16
  • Suudi Arabistan'dan son dakika hac açıklaması05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti