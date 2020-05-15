Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cemaatle namazda öngörülen tarih 12 Haziran

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin cemaatle namaza açılması için öngörülen tarihin, 12 Haziran olarak belirlendiğini söyledi. Erbaş, "Sağlığı ön plana çıkararak, bu sabırla inşallah en kısa zamanda camilerimize kavuşmak nasip olur." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, televiyon kanalında canlı yayınlanan programa görüntülü olarak bağlandı. Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erbaş, camilerin cemaatle namaza açılmasına yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını söyledi. Erbaş, süreci takip ettiklerini, normalleşme süreci içinde öngörülen tarih olarak 12 Haziran'ın belirlendiğini kaydetti.

'CAMİLERİ BOŞ GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN KAHROLUYORUZ

Camilerde cemaatle namaz kılınamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Erbaş, "Milletimizin biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Hakikaten yüreğim sızlıyor. Camileri boş gördüğümüz zaman adeta kahroluyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki 'Bir kişinin ölümüne sebep olmak sanki bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir kişiyi kurtarmak da bütün insanları kurtarmak gibidir' buyuruyor Rabbimiz. Müslümanlar olarak bu süreçte daha çok dikkatli, daha çok sabırlı olmamız gerekiyor. Sağlığı ön plana çıkararak bu sabırla inşallah en kısa zamanda camilerimize kavuşmak, cuma namazları camilerimizde kılmak nasip olur. Şu an hem tedbir hem tevekkül hem de dua ile hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'KADİR GECESİ 1000 AYDAN HAYIRLI GECEDİR'

Başkan Erbaş, yaklaşan Kadir Gecesi'nin önemini de anlatarak, "Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indiği bir gecedir. Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlı çok değerli bir gecedir. O gecenin bir insanın 80 yıllık ömrüne bedel sevaplarla dolu bir gece olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni özellikle Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışarak ve hayatımızı Kur'an’a göre tanzim etmeye karar vererek geçirebileceğimiz bir gecedir. Tövbe istiğfarla ibadetlerle tefekkür ve tezekkür ederek bu geceyi idrak etmemiz gerekiyor" dedi.

'BAYRAM NAMAZI' AÇIKLAMASI

Bayram namazının kılınmasının da şu an için mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN HAC VE UMRE BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erbaş, görüşmede, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti. Muhammed Salih bin Tahir Benten ise salgınla kapsamlı mücadele gerçekleştirdiklerini belirterek, ülkesinin bu konudaki çalışmalarını anlattı.

BENTEN: DSÖ'NÜN KARAR VE TAVSİYELERİ ÖNEMLİ

Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini dile getiren Benten, Suudi Arabistan olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) karar ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu, hacla ilgili bu konudaki veriler ışığında nihai kararın alınacağını belirtti. Salgının bir an önce son bulması temennisinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakan Benten, birbirinin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.