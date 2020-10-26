Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklarımıza hizmete seferberlik ruhuyla devam edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocukları mutsuz ve sahipsiz bir ev, ülke ve dünya rahmetten, bereketten her daim mahrum kalır. Bunun için çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize tüm hocalarımızla ve seferberlik ruhuyla devam edeceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocukları mutsuz ve sahipsiz bir ev, şehir, ülke ve dünya rahmetten, bereketten ve nice güzellikten her daim mahrum kalır. Bunun için çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize tüm hocalarımızla ve seferberlik ruhuyla devam edeceğiz." dedi.

Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla yapıldığını belirtti.

Çocukların ihtiyaçları, sağlığı, eğitimi, himayesi, her türlü ihmal, istismar ve tehlikelerden korunması, güvenli ve huzurlu bir istikbale hazırlanması için hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade eden Erbaş, Hazreti Muhammed'in, çocuklara yönelik her türlü şiddet, baskı, öteleme ve istismarın sıradanlaştığı bir cahiliye toplumunda, onların hakları ve iyiliği için büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Erbaş, çocukların dini ve değerleri öğrenmeleri ile sosyal ve ahlaki gelişimlerine yönelik hizmet ve program ürettiklerini anlatarak, "4-6 yaş Kur'an kurslarımıza her yıl ortalama 200 bin çocuğumuz kayıt yaptırmakta, 100 bine yakın çocuğumuz hafızlık kurslarında, 3 milyonu aşkın çocuğumuz yaz Kur'an kurslarımızda eğitim öğretim görmektedir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde açtığımız Kur'an kurslarımızda da 60 bin civarında çocuğumuz eğitim görmektedir." diye konuştu.

"Çocuklara yönelik 'Cim' dergisini çıkardık"

Çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismarla mücadele konularında toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla seminer, konferans, eğitim ve etkinlik yapıldığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Ekim itibarıyla birinci sayısını çıkardığımız Elif-Ba'daki 'cim' harfine atfen 'Cim Dergisi'ni ve gençlere yönelik 'Geçerken' dergisini okuyucusuyla buluşturduk. Çocukların farklı yaş gruplarının gelişim özelliklerine uygun, birbirinden farklı türde 82 yayınımız bulunmaktadır. Engelli çocuklarımıza yönelik eğitim setleri ve materyalleri hazırladık. Ülkemiz dışında yaşayan dindaş ve soydaşlarımızın çocukları için 18 dilde 98 eser yayımladık."

Hazreti Muhammed'i anlamak ve onun ashabının tanınması amacıyla hazırlanan "Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" radyo tiyatrosunun, yarından itibaren Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'da yayınlanacağını hatırlatan Erbaş, bu çalışmanın TRT desteğiyle çizgi film formatında da hazırlanacağını vurguladı.

"Çocukları mutsuz ve sahipsiz bir dünya nice güzellikten her daim mahrum kalır"

Erbaş, çocukların ötelendiği, ihmale ve istismara maruz kaldığı, temel haklarından mahrum edildiği, hatta sadece kız evlat olması nedeniyle ayrıma tabi tutulduğu bir çağın, merhamet ve insanlık sınavını kaybettiğini ifade ederek, "Çocukları mutsuz ve sahipsiz bir ev, şehir, ülke ve dünya rahmetten, bereketten ve nice güzellikten her daim mahrum kalır. Bunun için çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize tüm hocalarımızla ve seferberlik ruhuyla devam edeceğiz." dedi.

Hafta dolayısıyla 6-8 Kasım'da düzenlenecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nda, Kur'an'ın ışığında ve Hazreti Muhammed'in örnekliğinde çocuğun hakları, eğitimi, çocukla iletişim ve çocuğu kuşatan güncel sorunların ele alınacağını aktaran Erbaş, "Okullarda öğrencilerimiz arasında düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarıyla çocuklarımız hem Peygamberimizi yakından tanıyacak hem de Mevlid-i Nebi'nin heyecanını yaşayacaklar." ifadesini kullandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca ve Bad-ı Saba grubunun tasavvuf musikisi dinletisi sunduğu programda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzin Kayyımı Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hazırlanan "Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" radyo tiyatrosunun tanıtımı ile sinevizyon ve animasyon filmler gösterildi.