Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam, şiddet ve terörün kaynağı olamaz

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi'nin kuruluşunun 30'uncu yıldönümü vesilesiyle düzenlenen 'Barış ve Manevi Birliği Sağlamadaki Dini Kuruluşların Rolü' konferansında "İslam, şiddet ve terörün kaynağı olamaz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinin kuruluşunun 30'uncu yıldönümü vesilesiyle düzenlenen 'Barış ve Manevi Birliği Sağlamadaki Dini Kuruluşların Rolü' konulu uluslararası konferansa katıldı. Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinin 30'uncu yılını tebrik etti. Erbaş, İslam dininin, insanın ahlak, merhamet, adalet, barış, esenlik gibi ulvi değerlerle buluşmasını ve bezenmesini sağlayan bir din olduğunu ifade ederek, "İslam, tevhit inancını hakim kılma gayesiyle insanlığı Allah’a kulluğa davet eden, bir barış dinidir" dedi.

İslam'ın, barış anlamına gelen 'selam' kökünden türediğini belirten Erbaş, "Ey inananlar! Hep birden barışa (silme) girin, şeytana ayak uydurmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır" ayetinin İslam'ın, şiddet ve terörün kaynağı olamayacağını gösterdiğini, "Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin" ayetinin de İslam'ın, toplumsal birlik ve beraberliği inşa etme gayesini taşıdığını gösterdiğini vurguladı.

Dini kuruluşların, toplumda barış, esenlik ve yardımlaşma ve medeni bir toplum oluşmasındaki rolüne işaret eden Erbaş, "Bu kuruluşlar, tarih boyunca mektep, medrese, ilim, fikir ve hizmet müesseseleri üreterek toplumun ortak vicdanı ve bileşkesi olmuşlardır. Bu faaliyetler vesilesiyle milleti millet yapan ortak değerler gelişmekte, toplumsal birlik ve beraberlik anlayışı hakim kılınmaktadır" diye konuştu.

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İSLAM DİNİNİN BARIŞ VE ESENLİK ÇAĞRISINI FARKLI KITALARA ULAŞTIRMAKTADIR'

Erbaş, manevi birlik ve beraberliğin sağlanması için ülkeler nezdinde din konusunda yetkin tek bir ortak mecranın varlığının önemli olduğunu söyledi. Erbaş, Türkiye özelinde, toplumda barış ve manevi birliği sağlama adına faaliyet gösteren en yetkin ve en önemli dini kuruluşun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı; insanlığın dini, ahlaki, maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermek, İslam dininin barış ve esenlik çağrısını farklı kıtalara ulaştırmak, medeniyet inşasında rehber olmak amacıyla birçok faaliyette bulunmaktadır. Eşref-i mahlûk olarak yaratılan insanı merkeze alan ve hizmetlerini insanlığın barış, huzur ve maneviyatı için yürüten Başkanlığımız bu hizmetleri, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte bir vakıf medeniyetinin devamı niteliğinde sürdürmektedir. Söz konusu hizmetler, asırlar boyunca İslam’ı yaşayan, İslam kültür ve medeniyetine katkı sunan kardeş ülke Kazakistan’da da devam etmektedir. Bu hizmetler; eğitim alanında, din hizmetleri alanında devam etmektedir. Bunun yanında sosyal faaliyetler ve yayın faaliyetleri de devam eden hizmetlerdendir."

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANI VE HAFIZASIDIR'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yurt içi ve yurt dışında yürütmüş olduğu faaliyetlerle, sadece bir dini kuruluş olmadığını, insanlığın ortak vicdanı ve hafızası olduğunu dile getiren Erbaş, "Bu kuruluş, hassaten din kardeşlerinin hukukunu koruma, yaptığı hizmetlerle İslam toplumunda manevi birlikteliğin ve kardeşlik hukukunun tesis edilmesini sağlama, farklı coğrafyalara, İslam’ın barış ve esenlik dini olduğu mesajını ulaştırma çabasındadır" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'NÜN DİYALOG FAALİYETLERİ, KİLİSE VE BATI İLE SIKI BİR İLİŞKİ KURMA GİBİ GİZLİ BİR AMAÇ TAŞIDIĞI ANLAŞILMIŞTIR'

Toplumda 'dinler arası diyalog', 'ılımlı İslam', 'inançlar arası diyalog' kisvesi altında ortak bir dini ideoloji veya dini kültür birliği oluşturma çabasına girişen bazı kuruluşların olduğunun dikkat çeken Erbaş, konuşmasında şu uyarılara yer verdi:

"Mevzu bahis projelerle FETÖ, ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenleyerek, bir taraftan bağlarını Hıristiyan kültürüne yaklaştırırken diğer taraftan da örgütün Batı dünyası tarafından akredite edilmesini sağlamıştır. FETÖ’nün girişmiş olduğu diyalog faaliyetleri her ne kadar ‘Tüm farklılıkları koruyarak herhangi bir zorlamaya girmeden, hoşgörü ve anlayış içinde ortak meseleleri konuşma, müzakere etme ve işbirliği yolları arama gayreti’ olarak lanse edilse de aslında bunun kilise ve batı ile sıkı bir ilişki kurma, onların desteklerine mazhar olma gibi gizli bir amaca matuf olduğu zaman içerisinde anlaşılmıştır. Bunun yanında DEAŞ gibi aşırı akımlar da İslam’ın esenlik ve barış mesajına gölge düşürecek birçok faaliyette bulunmuşlardır. Dinin istismar edilmesi ve tekfirci söylemin esas alınması, toplumda barışın ve manevi birliğin oluşmasına değil bilakis yıkılmasına hizmet eder. Nitekim FETÖ ve DEAŞ gibi örgütler, toplumda bu gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır. Dini idareler olarak müminlerin imanlarını muhafaza etmek ve çarpık din anlayışlarına kaptırmadan ifrat ve tefritten uzak bir şekilde Kuran ve Sünnet çizgisinde tutma sorumluluğumuz çok önem arz etmektedir."

'FETÖ VE DEAŞ GİBİ YAPILARIN İSTİSMARLARI VE TEKFİRCİ SÖYLEMELERİ MANEVİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ, BARIŞI YOK EDECEKTİR'

Toplumda manevi birlik ve beraberliğin sağlanması için ülkeler nezdinde din konusunda yetkin tek bir ortak mecranın varlığı önemli olduğunun altını çizen Erbaş, "Aksi takdirde toplumda, FETÖ ve DEAŞ gibi yapıların istismarları ve tekfirci söylemeleri yer alacaktır. Bu da manevi birlik ve beraberliği, barışı tesis etme yerine yok edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, İslam dininin merkezinde yer alan barış, ahlak, adalet, birlik ve beraberlik gibi konularda kitle iletişim araçlarının, sosyal medyanın dünya çapında etkili şekilde kullanmak gerektiğini vurgulayarak, "Bu sayede İslam'ın; barış, esenlik, manevi birlik ve beraberlik dini olduğu gerçeği birçok insana ulaştırılmış olacaktır" şeklinde konuştu.