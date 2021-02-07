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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiyoruz ki ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler istiyoruz ki bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiyoruz ki ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 29 Mayıs Eğitim Kurumlarının çevrim içi düzenlediği "Öğretmen Akademisi Hizmet İçi Eğitim Programı"nın kapanış programında öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, ülkelerin, kendi ihtiyaçları, insan özellikleri, kültürleri ve hatta dini değerlerine göre eğitim modeli geliştirdiğini belirtti.

Erbaş, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, iyi derecede bir veya birkaç yabancı dil bilen, yaşadığı çevreye olumlu katkı sağlayan, kendini ve Rabb'ini bilen örnek gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumlarının eğitim hayatında güçlü şekilde yer almasını hedeflediklerini kaydeden Erbaş, "Bizler istiyoruz ki bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar. Yaşadıkları çevreye olumlu katkı sağlasınlar, barışçı, sağduyulu, örnek insan olarak yetişsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim yolculuğunda önemli paydaşlardan birinin de öğretmenler olduğuna işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlerin örnek oluşu, gençlerimize, çocuklarımıza sevgiyle, şefkat ve sabırla yaklaşımınız, ardından saygıyı doğuracaktır. Öğretmen saygın olduğunda öğretmenin anlattıkları da saygın ve değerli olur. Günümüzde değerlerin yaşatılması, kimlikleştirilmesi için yapacağınız tüm çabalar, projeler, destekler hem bu dünyada karşılık bulacak hem de ahirette karşınıza sevap olarak Rabb'imiz tarafından ikram edilecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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