  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 8 °C
»

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış törenine katıldı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cami, Kuran kursu ve gençlik merkezlerinin açılışlarına katıldı. Erbaş, Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Korkuteli ilçesinde, Alaaddin Şehzade Korkut Camii ve Kuran Kursu, Karşıyaka Şehitler Camii, Sultan Ahmet Aydın Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi, Uzunoluk Mustafa-Naciye Gencer Camii ve Varsak Yaylası Kuba Camii açılış törenine katıldı. 

Törende konuşan Erbaş, mekanların en hayırlısının cami ve Kur'an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi. Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını ifade eden Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve son olarak da ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını dile getirdi.

'DİYANET İŞLERİ MENSUPLARI OLARAK TOPLUMUN ÖNÜNDE REHBERLİK EDEN HİZMETKARLARI'

Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

Kur'an, Kurban Bayramı faaliyetleri dolayısıyla ülkemizdeki tüm beldelere ulaştığımız gibi, Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla dünyanın 149 ülkesine ulaşıyoruz. Ramazan hizmetleri vasıtasıyla 100 civarında ülkede iftar sofraları kuruyoruz. Bu, milletimizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü, yüceliğini, sevgisini ve muhabbetini milyonlarca insana tanıtmak anlamına geliyor. Sadece bir ramazan sofrası kurmaktan ibaret değil, bunun anlamı, sadece 1-2 kilo kurban eti ulaştırmak değil, bu bayrağımızı tanıtmak anlamına geliyor. Sadece Türkiye Diyanet Vakfının değil, milletimizin kurduğu yüzlerce vakfın hem ülkemizde hem de ülke dışındaki gönül coğrafyasında yapmış olduğu bu hizmetler, milletimizin bu şekilde ne kadar büyük olduğunu, cömert olduğunu tanıtmak anlamına geliyor."

Konuşmalardan sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, hayırseverlere Kur'an-ı Kerim ve teşekkür plaketi verdi. Ardından Kuran Kursu, gençlik merkezi ve camilerin açılışı gerçekleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karabağ'da Ermeniler Azerbaycan ve Rus askerlerine terör saldırısı düzenledi13 Kasım 2021 Cumartesi 14:04
  • Eren Kış-1 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist, 2 çobanın öldürülmesinin faili çıktı13 Kasım 2021 Cumartesi 13:30
  • Ülke genelinde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi13 Kasım 2021 Cumartesi 13:10
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız13 Kasım 2021 Cumartesi 12:45
  • Kars'ta termometreler sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi13 Kasım 2021 Cumartesi 12:40
  • Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de13 Kasım 2021 Cumartesi 12:37
  • Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi köprülerin çevresi sis ile kaplandı13 Kasım 2021 Cumartesi 11:28
  • Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı 10 kişiyle 40 günde boyandı13 Kasım 2021 Cumartesi 11:25
  • Türkiye ile Lübnan, Kuveyt ve Çad arasındaki iş birliği kararları Resmi Gazete'de13 Kasım 2021 Cumartesi 11:23
  • Diyanet'in Kovid-19 nedeniyle ara verilen Kudüs turları yeniden başlayacak13 Kasım 2021 Cumartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti