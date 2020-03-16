Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın saat 15.30'da başkanlıkta basın toplantısı yapacağı belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın saat 15.30'da başkanlıkta basın toplantısı yapacağı belirtildi.
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