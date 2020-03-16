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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın saat 15.30'da başkanlıkta basın toplantısı yapacağı belirtildi.

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