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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri İslam'la yeşerteceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sebzelerin, meyvelerin yetişmesi için toprak suya ne kadar muhtaçsa bugün dünya da İslam'a o derecede muhtaçtır. Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri inşallah İslam'la yeşerteceğiz." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri İslam'la yeşerteceğiz

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş yeni atanan ataşe ve müşavirleri kabul etti. 

Ataşe ve müşavirlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Erbaş, Başkanlık olarak yurt dışında görevlendirdikleri ataşe, müşavir ve din görevlileriyle 100'ün üzerinde ülkede dini mübini İslam'a hizmet ettiğini ifade etti.

Erbaş, yurt dışında yaptıkları çalışmaların önemine işaret ederek bu çalışmalarla gerek millet varlığı, gerek diğer Müslümanlar ve o ülkede yaşayan insanlar olsun herkesle en çok iç içe olan kurumlardan birinin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu belirtti.

Dünyada yaşanan kaosların, krizlerin çaresinin İslam'ın hayat veren ilkelerinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Sebzelerin, meyvelerin yetişmesi için toprak suya ne kadar muhtaçsa bugün dünya da İslam'a o derecede muhtaçtır. Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri inşallah İslam'la yeşerteceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde artan İslamofobik saldırıları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok yerinde camilere saldırılar var. Dün Güney Kıbrıs'ta oldu. Geçen hafta oldu. Çeşitli yerlerde farklı farklı saldırılar var. Bütün bunlarla mücadele edeceğiz. Bugün hepimize düşen görev, İslam'ın hak ve adalet anlayışını, hayat veren ilkelerini, Hazreti Peygamber'in çağlar üstü örnekliğini ve üstün ahlaki vasıflarını insanlık ailesinin her bir ferdine güzel bir dille, hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır."

Yaşanılan sorunlar ve insanlığın büyük krizlerinin, insanları ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğini aktaran Erbaş, Müslümanların, bin 400 yılı aşkın ilim ve medeniyet birikimiyle, genç ve dinamik nüfusuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla dünyanın en büyük imkanlarına sahip olduğunu vurguladı.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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