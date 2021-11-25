  • BIST 1.815,27
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9592
  • Euro 13.4221
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şiddetin insanlık suçu, acizlik ve merhametsizlik olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Erbaş açıklamasında, "İnancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur, acizliktir, merhametsizliktir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün sevgi ve ülfetin, muhabbet ve şefkatin hayatımızda hakim olmasına, çocukların, kadınların ve tüm insanlığın şiddet, ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyanetten aile içi şiddete yönelik proje
Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kur'an ve sünnet rehberliğinde "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması" projesini hayata geçirdiği belirtildi.

Ailenin korunması, güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve yaşlıların maruz kaldığı şiddet olaylarının son bulması için Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında bölgesel eğitimler yapılacak.

Bugün başlayan ve 3 gün sürecek eğitimler ilk etapta Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen iki uzmanın görevlendirildiği eğitim kapsamında, il müftülerinin moderatörlüğünde halka açık paneller yapılacak. Panellere din görevlilerinin de katılımları sağlanacak.

İl müftülüklerince belirlenen merkezi bir camide Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen personel, cuma vaazı verecek.

Proje kapsamında, fabrika ve kahvehane sohbetleri gerçekleştirilecek, bu sohbetlerde "Şiddet İnsan Onuruyla Bağdaşmaz" konulu sunum yapılacak. Projenin, daha sonraki süreçlerde kalan illerde de yapılması planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Yanık, "Şiddetin bahanesi yok"25 Kasım 2021 Perşembe 14:47
  • Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 32. gününde25 Kasım 2021 Perşembe 14:22
  • Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı25 Kasım 2021 Perşembe 13:33
  • Çin'de Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı25 Kasım 2021 Perşembe 13:27
  • Kadına yönelik şiddet Kovid-19 salgınında arttı25 Kasım 2021 Perşembe 13:26
  • Pamukkale'yi ara tatilde 35 bin kişi gezdi25 Kasım 2021 Perşembe 13:10
  • Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı25 Kasım 2021 Perşembe 13:06
  • Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı25 Kasım 2021 Perşembe 12:40
  • Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir25 Kasım 2021 Perşembe 11:41
  • MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi25 Kasım 2021 Perşembe 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti