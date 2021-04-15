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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV'nin bu ramazanda ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttığını bildirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) sadece bu ramazanda milletin emanet ettiği 61 milyon lirayı yurt içindeki mağdur insanlara dağıttığını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV'nin bu ramazanda ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttığını bildirdi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, VAV TV'de canlı yayınlanan "İftar Vakti" programına katıldı.

Ramazanla yayın hayatına başlayan kanala başarılar dileyen Erbaş, kanalın, İslam düşüncesini Kur'an ve sünnet çizgisinde, en güzel şekilde millete ulaştırma vasıtası olmasını temenni etti.

Erbaş, bu ramazanın da salgınının gölgesinde geçirildiğini ancak camilerde beş vakit namaz ile cuma namazının kılınabildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz, temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu, milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde, bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazanın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın."

"Oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor"
"Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." ayetini hatırlatan Erbaş, bütün ibadetlerin özünde insanı kötülüklerden alıkoymanın bulunduğunu ifade etti.

Erbaş, kötülüklerden alıkonulmanın insana güzellik kazandırdığını ve insanı iyiliğe ulaştırdığını vurgulayarak "Bu da bir şifadır. Rabbimiz 'Biz Kur'an'ı şifa ve müminlere rahmet olarak indirdik.' buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, tüm insanlar için bir şifadır." ifadelerini kullandı.

Orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Erbaş, bunun objektif bilim adamlarının ispatladığı bir gerçek olduğunu söyledi. Orucun sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik faydaları olduğuna değinen Erbaş, ruhun sağlıklı olmasının, bedenin sağlıklı olmasını sağlayacağını aktardı.

"61 milyon lirayı yurt içinde mağdur insanlara dağıtıyoruz"
Türkiye Diyanet Vakfının bütün illerde, ilçelerde ve köylerde fakir fukaraya ulaştığını aktaran Erbaş, bu ramazanda da binlerce gönüllü ve çalışanın milletin emanet ettiği yardım paketleri ile zekatlarını dağıtmakla meşgul olduğunu kaydetti.

Erbaş, "Sadece bu ramazanda milletimizin bize emanet etmiş olduğu 61 milyon Türk lirasını yurt içinde mağdur insanlara dağıtıyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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