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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Toplumsal barışı hedef alan provokasyonlar bir an önce engellenmeli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasına dair, "Toplumsal barışı hedef alan bu provokasyonlar bir an önce engellenmeli, yapanlara hak ettikleri cezalar en kısa sürede verilmelidir." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Toplumsal barışı hedef alan provokasyonlar bir an önce engellenmeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta camilere yönelik provokasyonlara maalesef bir yenisi daha eklendi. Tuzla köyündeki camiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Toplumsal barışı hedef alan bu provokasyonlar bir an önce engellenmeli, yapanlara hak ettikleri cezalar en kısa sürede verilmelidir."

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