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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘’Ramazan ve Sorumluluk Bilinci’’ temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında konuştu.

Erbaş, "Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır."ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak sağlığımız için tehdit oluşturan, başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah’ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım." dedi.

Kan bağışı çağrısı
Erbaş, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum"  diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan'da televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum."

'İhtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız'
Erbaş, "İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyon liraya yakın bir yardım yapacağını açıkladı.

'5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir." dedi.

'Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir'
 Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini, teravih namazının ferdi olarak da kılınabilen bir namaz olduğunu söyledi. 

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