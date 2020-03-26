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Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse karşı dua okudu

Ali Erbaş, koronavirüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için yatsı ezanının ardından dua etti.
Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse karşı dua okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nden dua etti.

Diyanet TV'den canlı yayınlanan dua, cami hoparlörlerinden de duyuruldu.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara bu süreçte kolaylıklar dileyen Erbaş, hastaların da bir an evvel şifa bulması için niyazda bulundu.

90 BİN CAMİDEN DUA EDİLDİ

Öte yandan Erbaş'ın çağrısı üzerine 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan ve 23 Mart'ta başlayan dua programına bugün de devam edildi, yatsı ezanı öncesi sela verildi.

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