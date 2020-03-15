Diyanet İşleri Başkanlığı: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.